. Ремейк System Shock планируют выпустить на Xbox в марте 2023 года





Анонсированный еще в 2016 году ремейк System Shock от Nightdive Studios получил релизное окно. Разработчики объявили, что планируют выпустить игру на Xbox, Playstation и PC в марте 2023 года.

О мартовском релизном окне для ремейка System Shock авторы проекта сообщили на странице Kickstarter, где поделились с поддержавшими игру поклонниками новостями. В 2021 году создатели ремейка привлекли в качестве издателя команду Prime Matter, что заметно повлияло на разработку в лучшую сторону:

Вы можете отметить, что мы не в первый раз объявляем о предварительном окне запуска. Но за последние несколько лет многое изменилось — объем и масштаб проекта резко изменились, и с присоединением Prime Matter к проекту это стало возможным. Нам нужно сейчас сосредоточиться на улучшении качества, исправлении ошибок и локализации — последних важных шагах для выпуска игры, которой мы все невероятно гордимся.

Геймплей ремейка System Shock можно посмотреть в предварительном обзоре от IGN.

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