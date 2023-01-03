. Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий

«Прайм»: доцент Лебединская заявила о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года

С 1 января 2023 года в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий», которые регламентируют порядок доставки денежных выплат пенсионерам. О новых правилах в беседе с агентством «Прайм» предупредила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Как заявила доцент, с 1 января изменилась схема получения пенсии для тех граждан, получающих выплаты через «Почту России», это затронет около 10,4 миллиона россиян.

Лебединская объяснила, что раньше у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома. В случае отсутствия за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца.

Однако новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее, поскольку теперь это правило одного дня отменяется. В случае отсутствия получателя пенсии дома почтальон будет обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив пенсионера о визите, разъяснила нововведение Лебединская.

Пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8 процента. По отношению к 1 января 2022 года рост составил 15,3 процента, что стало рекордом за последние семь лет. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что индексация пройдет в несколько этапов и, предварительно, составит по итогам 2023-го 4,8 процента.