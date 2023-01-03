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Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку

Садальский жестко прошелся по Максиму Галкинку
Артист Максим Галкин* выяснял отношения со Стасом Садальским. Актер Стас Садальский высказался по поводу покинувших Россию знаменитостей. Известный артист и блогер Стас Садальский дал интервью актеру и телеведущему Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Речь во время беседы зашла о знаменитостях, покинувших Россию. Стас Садальский заговорил о Максиме Галкине*, которого всегда критиковал за ведение субботней программы Первого канала «Сегодня вечером».
«Я его терпеть не мог. Вы с ним даже разговаривали по поводу меня. Сейчас не могу его ругать, потому что его и так все ругают», - высказался Стас Садальский. Что касается, Аллы Пугачевой, то, по мнению Садальского, у певицы просто не было выбора. Она поступила, как жена своего мужа. «Пугачеву понимаю, она как жена декабриста поехала», - добавил Стас Садальский. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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