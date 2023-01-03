. Саратовский губернатор выразил соболезнования близким погибших в Макеевке

Саратовский губернатор Бусаргин выразил соболезнования близким погибших в Макеевке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе обстрела в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он во вторник, 3 января, написал в своем Telegram-канале.

«Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким», — заявил он.

Ранее сообщалось об официальном опровержении сообщений о погибших при обстреле в ДНР мобилизованных из региона. Как заявила глава пресс-службы губернатора Диана Бурлаченко, «на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было».

В Министерстве обороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.