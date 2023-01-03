. Сюрприз: в Game Pass без предупреждения добавили первую игру в 2023 году
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Сюрприз: в Game Pass без предупреждения добавили первую игру в 2023 году

Сюрприз: в Game Pass без предупреждения добавили первую игру в 2023 году


Microsoft пока не анонсировала подборку игр для Game Pass на первую половину января. Но, похоже, что анонс состоится уже сегодня, а первая игра 2023 года уже доступна в подписке.

Сегодня команда Xbox без предварительного анонса добавила в подписку Game Pass первую игру за 2023 год — это Stranded Deep. Проект уже доступен в подписке на Xbox One и Xbox Series X | S.

Stranded Deep

Столкнитесь лицом к лицу с некоторыми из самых опасных для жизни сценариев, которые будут приводить к новому опыту каждый раз, когда вы играете.
Перейти в Microsoft Store

Stranded Deep — это симулятор выживания в Тихом океане. Игра подходит для одиночного прохождения и для кооператива. У Stranded Deep в Steam более 35 тысяч рецензий, а оценки «в основном положительные». В игре на Xbox отсутствует русская локализация.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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