. Сюрприз: в Game Pass без предупреждения добавили первую игру в 2023 году





Microsoft пока не анонсировала подборку игр для Game Pass на первую половину января. Но, похоже, что анонс состоится уже сегодня, а первая игра 2023 года уже доступна в подписке.

Сегодня команда Xbox без предварительного анонса добавила в подписку Game Pass первую игру за 2023 год — это Stranded Deep. Проект уже доступен в подписке на Xbox One и Xbox Series X | S.

Stranded Deep

Столкнитесь лицом к лицу с некоторыми из самых опасных для жизни сценариев, которые будут приводить к новому опыту каждый раз, когда вы играете.

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Stranded Deep — это симулятор выживания в Тихом океане. Игра подходит для одиночного прохождения и для кооператива. У Stranded Deep в Steam более 35 тысяч рецензий, а оценки «в основном положительные». В игре на Xbox отсутствует русская локализация.

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