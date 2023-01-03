. СК возбудит дело за незаконное уголовное преследование военачальника Кобылаша

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) к уголовной ответственности российских военачальников. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Ранее СБУ предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота Игорю Осипову.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ «в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании» россиян. Следователи установят конкретных должностных лиц, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.

Ранее СБУ предъявила обвинения главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной — об этом «Парламентская газета» писала 2 января. Бастрыкин также поручил завести в связи с незаконным преследованием главы регуляторы уголовное дело.