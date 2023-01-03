. Слух: Persona 3 получит полноценный ремейк, после выпуска Persona 3 Portable в Game Pass
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Слух: Persona 3 получит полноценный ремейк, после выпуска Persona 3 Portable в Game Pass

Слух: Persona 3 получит полноценный ремейк, после выпуска Persona 3 Portable в Game Pass


Уже в январе Persona 3 и Persona 4 станут впервые доступны на Xbox и сразу выйдут в подписке Game Pass. Команда Atlus, которая выпускает игры, написала в социальных сетях на этой неделе, что игроков ждет захватывающий 2023 год, в том числе можно ожидать анонсы новых проектов по знаменитым сериям.

После этого на форуме ResetEra фанаты игр Atlus начали размышляли о том, какие анонсы по серии Persona могут быть сделаны в 2023 году. Один пользователь поднял давний слух о полноценном ремейке Persona 3. Он озадачился вопросом, есть ли все еще в разработке этот проект Atlus, в тот момент когда разработчики готовят к перевыпуску Persona 3 Portable. Ему ответил инсайдер lolilolailo, что ремейк Persona 3 все еще «вполне реален». Стоит сказать, что именно инсайдер lolilolailo ранее анонсировал выход в Game Pass трилогии Persona.

Persona 3 Portable и Persona 4 Golden выходят на приставках Xbox уже 19 января.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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