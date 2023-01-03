. Слух: разработка Fable была перезапущена на Unreal Engine





Неоднократно появлялись слухи, что у студии Playground Games есть некоторые сложности с адаптацией движка Forzatech под разработку Fable. Однако, если судить по вакансиям на сайте разработчиков, от создания фэнтезийной игры именно на Forzatech никто не отказывался. Но слухи говорят о другом.

На 4chan появились слухи о Fable, которые указывают, что у игры есть определенные проблемы с разработкой на Forzatech, из-за чего авторам пришлось перейти на Unreal Engine. Согласно этим слухам:

Последняя сборка новой Fable была признана «неиграбельной» большей частью команды.Разработку перезапустили практически с нуля на Unreal Engine, версия на Forzatech «никогда не увидит свет».По состоянию на август 2022 года версия на Forzatech была сделана примерно на четверть.Новая версия Fable на Unreal Engine еще очень ранняя, новое целевое окно — четвертый квартал 2024 года.

Учитывая, что это 4chan, информация с которого подтверждается довольно редко, стоит относиться к этим слухам крайне осторожно.

При этом, известный инсайдер Джез Корден написал в ответ на эти слухи, что «он бы не удивился, если это правда».





Тогда как журналист и аналитик Кристофер Дринг из GamesIndustry заявил, что указанные сведения — ложь.



