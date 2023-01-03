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США послали сигнал к эскалации украинского конфликта

США послали сигнал к эскалации украинского конфликтаWSWS: ударом ВСУ по Макеевке США послали сигнал к эскалации конфликта в 2023 году

США послали сигнал к эскалации украинского конфликта в 2023 году ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке. Такое предположение высказал колумнист Андре Дэймон в материале для World Socialist Web Site (WSWS).

«Атака с использованием предоставленного США оружия и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал...», — написал он.

По мнению колумниста, этим сигналом Вашингтон заявил о намерении увеличить «кровопролитие в Восточной Европе» в новом году. Отмечается, что в будущем участие американской стороны может обострить положение военного конфликта, в том числе из-за военной помощи Киеву.

Минобороны России 2 января сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ в Макеевке. Уточняется, что украинские военные нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию ПТУ, где находились российские военнослужащие.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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