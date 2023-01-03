. Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере

ScreenGeek: Warner Bros. Discovery переснимет фильмы о Гарри Поттере с другими актерами

Warner Bros. Discovery может переснять фильмы о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. По данным источников, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Другие подробности о перезапуске не сообщаются.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала, что у студии есть большой интерес к созданию спин-оффа по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Данги заявила, что в настоящий момент о предстоящем сериале ведется ряд переговоров. «У нас есть серьезные намерения [создать спин-офф], и сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — отметила продюсер.