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Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере

Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри ПоттереScreenGeek: Warner Bros. Discovery переснимет фильмы о Гарри Поттере с другими актерами

Warner Bros. Discovery может переснять фильмы о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. По данным источников, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Другие подробности о перезапуске не сообщаются.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала, что у студии есть большой интерес к созданию спин-оффа по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Данги заявила, что в настоящий момент о предстоящем сериале ведется ряд переговоров. «У нас есть серьезные намерения [создать спин-офф], и сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — отметила продюсер.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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