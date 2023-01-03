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Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы

Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофыЭкс-глава «ФосАгро» Гурьев: кризис может перейти в глобальную продовольственную катастрофуСюжетСанкции против России:

Человечество столкнулось с серьезным кризисом доступности продуктов питания, который затем может перейти в глобальную продовольственную катастрофу. Об этом заявил экс-глава компании-производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев со ссылкой на прогноз ООН, сообщает во вторник, 3 января, РБК.

Он указал, что в предыдущие несколько лет в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений из-за санкций, которые последовательно вводились против России. «Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения», — отметил он.

Ключевым фактором стал вызванный этим разлом на глобальном рынке удобрений, разорвавший цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли, указал эксперт.

«Даже зерновая сделка, достигнутая в июле Россией и ООН при посредничестве Турции, до сих пор никак не помогла разрешить ситуацию. Хотя генсек ООН и признал удобрения гуманитарным грузом, который следует освободить из-под санкций, де-факто этого не произошло», — предупредил Гурьев.

После начала российской спецоперации на Украине в марте 2022 года Европейский союз (ЕС) наложил на Андрея Гурьева санкции. Из-за этого он ушел с должности генерального директора и покинул совет директоров «ФосАгро».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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