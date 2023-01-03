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Стас Садальский рассказал о своей свадьбе

Стас Садальский рассказал о своей свадьбе
Актер Стас Садальский поделился подробностями своего романа с известной артисткой. Людмила Максакова и Стас Садальский давно дружат. Артист часто публикует трогательные посты о коллеге. А недавно он ответил на вопрос о возможной свадьбе с ней. Садальский, как и Максакова, одинок, поэтому поклонники часто думают, что между ними есть что-то большее, чем просто дружба. Как оказалось, Станислав Юрьевич не собирается жениться на коллеге, а хочет все оставить так, как есть. «Я люблю Люду. Она говорит, что есть человек, для которого я одеваюсь, и это ты. Люда мне делала предложение, но нет. Ну какие мои годы! Но я люблю ее!» — разоткровенничался 71-летний актер в шоу «Эмпатия Манучи». К слову, у Людмилы Васильевны уже несколько лет не складываются отношения с дочерью, оперной певицей Марией Максаковой. Ситуация на Украине еще больше отдалила мать и дочь.
Мария проживает в Киеве и сетует, что родительница не хочет ничего слышать о ней и маленьком внуке. «Мама ведь даже с внуком не общается. Я отсылаю ей видео с Ванечкой. Недавно мне знакомая рассказала, что мама показывает эти видео Тюрину (бывший избранник Марии — прим. ред.) и хочет меня заблокировать. Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети — это родня, а младший — бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья», — сетовала как-то звездная блондинка. У Людмилы Максаковой свой взгляд на ситуацию. Артистка отправляла наследнице строчки из стихотворения Бориса Пастернака, в котором говорилось о прощении: «Учись прощать… Молись за обижающих, Зло побеждай лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, Пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, И сердце, словно чаша горьких слез, И кажется, что доброта вся выжжена, Ты вспомни, как прощал Христос».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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