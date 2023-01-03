. Традиции китайского Нового года: когда наступит 2023 по восточному календарю
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Традиции китайского Нового года: когда наступит 2023 по восточному календарю

Традиции китайского Нового года: когда наступит 2023 по восточному календарю

Наш привычный Новый год наступает ежегодно 1 января. Но нас интересует также и китайская традиция. Мы верим, что животное-символ задает тон всему году, влияет на все, что с нами происходит. Каждый старается задобрить покровителя года в новогоднюю ночь, но на самом деле в это время он еще не вступил в свои права. Когда же наступит 2023 год по восточному календарю?

Почему восточный Новый год отмечается в другой день

Под конец декабря и в начале января предыдущий хозяин уже теряет свои позиции. Год Тигра уходит в прошлое, а на его место готовится заступить Черный Водяной Кролик. Полноправным хозяином 2023 он станет только в день встречи Восточного Нового года.


Но почему же два варианта одного праздника приходятся на разные дни? Тут все дело в разнице календарей. Китайцы и другие народы Востока вычисляют дату Нового года, ориентируясь на второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.

Когда наступит 2023 год по восточному календарю

Таким образом получается, что Новый год по восточному календарю наступит только 22 января. Именно в этот день Кролика можно будет наречь полноправным хозяином года.

Китайские верования гласят, что второе новолуние после 21 декабря приносит не только фактический отсчет нового периода, но и обновление всех процессов на Земле в целом. Старая энергетика покидает нас, а новая дает силы для того, чтобы продолжать жить, творить и развиваться. Так как в Китае Новый год связан с обновлением, то дата официально носит название Праздник Весны.

Люди радуются от всей души, загадывают желания, поздравляют друг друга с прекрасным праздником, забывая о рутине и делах. Вся страна объеденена духом новых надежд.

Традиции восточного Нового года

Китайцы придают огромное значение этому празднику. Потому отмечают его вовсе не пару дней, как в России, а целых две недели.


По традиции улицы и дома украшают гирляндами и фигурками красного цвета, который отпугивает нечисть. В новогоднюю ночь нельзя выключать свет, потому что злые духи только и ждут, чтобы проникнуть в дом. Шумным празднованием китайцы отпугивают их, прогоняя прочь. Обязательная традиции Восточного Нового года — фейерверки. Они привлекают добрых сущностей и являются пригласительным сигналом.

Желательно дни праздника проводить в кругу семьи, но и о друзьях не забывать. Чем больше людей поздравит человек, тем более счастливым он будет в новом году.

Но китайцы не забывают и о себе. Приветствуется не только внутренняя, но и внешняя трансформация (обновление гардероба, посещение салона). Побаловать себя после долгого трудового года — это святое.

# Общество
По материалам: rsute

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