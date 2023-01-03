. Традиции народного праздника Прокопьев день, отмечаемого 3 января 2023 года

Народный праздник Прокопьев день отмечается 3 января. Православные верующие чтят память блаженного христианского святого Прокопия Вятского. Праздник имеет такие названия: «Полукорм», «Пётр», «Петр-полукорм», «Прокофий». На Руси крестьяне Прокопьев день называли Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина заготовленного на зиму корма для домашнего скота.

История жизни блаженного святого Прокопия Вятского

Прокопий вырос в семье верующих христиан. Когда ему было 12 лет, он попал под удар молнии во время сельскохозяйственных работ в поле. После того как он пришёл в сознание после перенесенного шока, стал вести себя неадекватно: разрывал на себе одежду и бегал голышом.

Обеспокоенные таким поведением родители отправили больного на исцеление в Успенский монастырь Вятского края. Священники читали над ним молитвы. Но когда двадцатилетнего Прокопия решили женить без согласия, юноша сбежал и стал монахом Успенского храма. Потом опять начались проблемы с разумом.





Оставшуюся жизнь блаженный Прокопий ходил голым, а потом принял обет молчания. Он много молился Господу и тот наградил Прокопия даром предвидения. Он приносил людям пользу, предсказывая выздоровления или предупреждая о пожарах. Также безумный предсказал дату своей смерти. За эту способность люди стали его почитать как святого.

Традиции народного праздника Прокопьев день 3 января

Прокопьев день в народе называли еще «полукормовым», так как к данному дню запасы в закромах расходовались наполовину.

В подвалах заметно редели полки с соленьями и овощами, бочки с маринадами полупустыми стояли.

Хозяева проверяли зерно в хранилище, забивали мышиные норы, ворошили зерно, чтобы не прело.

Покидая хранилище, изготавливали оберег: скрещенные две палочки защищали от нечистой силы.

Не зря крестьяне, подсчитывая оставшиеся припасы, приговаривали: «В амбарах и овинах все дошло до половины».





Девушки устраивали гадания на Прокопьев день. В течение дня они не покидали дом, подметали остатки зерна, у кого сколько наберётся, столько счастья их ждёт в новом году. Затем мололи его и пекли лепёшки из пшеничной муки, а из овсяной варили кисель. Это нужно было съесть самой, ни с кем не разговаривая. Девушки верили, что желание исполнится.

Приготовить такой кисель несложно и в наше время. Для этого необходимо в холодное молоко добавить пшеничную муку и перемешать. После этого добавляют горячее молоко и, заправив сахаром и солью, варят, пока кисель не загустеет.

Чтобы избежать беды, людям было запрещено совершать 3 января некоторые действия:

Приметы на Прокопьев день 3 января

Поднимать те вещи, которые были утеряны другим человеком. Подслушивать чужие разговоры. Избегать клятв и пожеланий о здоровье.Чтобы узнать, будет урожайным год или нет, прислушивались к звукам в амбаре: гул – к неурожаю, тишина – наоборот. По заснеженности на полях определяли, что урожай будет богатым. Если эхо раздавалось на дальнее расстояние, надвигаются сильные морозы. По дню Прокопия люди предсказывали погоду на сентябрь. Алое солнце на утренней заре предвещало метель.

Именинники в этот день: Михаил, Пётр, Никита.