Участникам СВО и их родным упростят сбор документов для получения льгот
Сегодня, 17:42
Документы для получения льгот участниками спецоперации и семьями погибших в боях должны выдаваться в режиме «одного окна», кабмин займется организацией этого процесса вместе с регионами. Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет об участниках СВО, в том числе получивших увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач во время специальной военной операции, а также о членах семей военных, погибших при участии в СВО. Им будет проще получить документы, необходимые для получения положенных им прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций.
По материалам: pnp.ru