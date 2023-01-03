. Участникам СВО и их родным упростят сбор документов для получения льгот
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Участникам СВО и их родным упростят сбор документов для получения льгот

Участникам СВО и их родным упростят сбор документов для получения льгот

Документы для получения льгот участниками спецоперации и семьями погибших в боях должны выдаваться в режиме «одного окна», кабмин займется организацией этого процесса вместе с регионами. Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет об участниках СВО, в том числе получивших увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач во время специальной военной операции, а также о членах семей военных, погибших при участии в СВО. Им будет проще получить документы, необходимые для получения положенных им прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций.


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По материалам: pnp.ru

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