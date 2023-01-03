. В декабре 2023 года в Усть-Куде завершат строительство детского сада на 145 мест
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В декабре 2023 года в Усть-Куде завершат строительство детского сада на 145 мест

В декабре 2023 года в Усть-Куде завершат строительство детского сада на 145 мест

Объекты образования в деревне Усть-Куда Иркутского района осмотрели 3 января заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования региона Максим Парфенов. Они посетили строительную площадку, где возводят детский сад на 145 мест, и осмотрели старое здание детского сада, которому требуется капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства.

Здание действующего детского сада планируют капитально отремонтировать. В прошлом году жительница Иркутской области обратилась в приемную президента России с просьбой привести в порядок здание садика 1985 года постройки. В начале 2023 года администрация Иркутского района планирует провести обследование здания, разработать проектную документацию, в июле 2023 пройти госэкспертизу. Капитальный ремонт проведут в 2024 году.

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По материалам: irk

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