. В ГИБДД рассказали о десятках погибших в ДТП с начала 2023 года
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В ГИБДД рассказали о десятках погибших в ДТП с начала 2023 года

В ГИБДД рассказали о десятках погибших в ДТП с начала 2023 года

В первые дни нового 2023 года в России произошло свыше 500 аварий, жертвами которых стали более 80 человек. Такие цифры привели в ГИБДД, сообщается на сайте ведомства.

В ДТП с начала года погибли более 80 человек, в том числе 6 детей. Виновниками гибели ребят стали взрослые, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, подчеркнули в ГИБДД.

В ведомстве также указали, что ДТП по вине пьяных водителей отличаются наибольшей тяжестью последствий. В новогодние праздники контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции и специалистов Минздрава будет крайне строгим. Уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены малейшие признаки опьянения, не получится, предупредили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обратила внимание водителей на ухудшение погоды во многих регионах, призвала к предельной внимательности на дорогах. Стоит воздержаться от поездок на личных авто, а от поездок на дальние расстояния, особенно ночью, и вовсе следует отказаться. В непогоду рискуют и пешеходы — им надо быть внимательнее при переходе дороги, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде, предупредили в Госавтоинспекции.

Ранее «Парламентская газета» разобралась, какие нововведения ждут участников дорожного движения в 2023 году. Это, в частности, новые дорожные знаки и упрощенная процедура сдачи экзаменов в ГИБДД. Кроме того, электросамокаты наконец внесут в Правила дорожного движения, а водителей будут по-новому проверять на алкоголь.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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