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В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздникиДепутат Госдумы Нилов выступил за обсуждение предложения сократить новогодние праздники

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов выступил за обсуждение предложения депутата Максима Иванова сократить в России новогодние праздники. Его комментарий приводит РИА Новости.

Нилов отметил, что в России есть как сторонники длинных новогодних выходных, так и их противники. «Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить», — высказался глава комитета Госдумы по соцполитике.

По его мнению, необходимо провести социологическое исследование на эту тему и обсудить вопрос сокращения новогодних праздников на площадке трехсторонней комиссии. Как уточнил Нилов, сам он выступает за сохранение длинных выходных.

Предложение сократить новогодние праздники прозвучало ранее 3 января. Автор инициативы Иванов считает, что выходные нужно распределять равномерно. При этом депутат заявил, что не стоит сокращать майские праздники, поскольку россияне в этот период занимаются посевом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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