. В Иркутске пенсионерка оформила кредиты и перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Полицейские разыскивают злоумышленников, обманом похитивших у иркутянки более миллиона рублей. Желая заработать высокий процент на бирже, пенсионерка оформила на свое имя несколько кредитов и перевела деньги на неизвестные счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Заявительница рассказала, что в начале декабря прошлого года в интернете нашла рекламу о возможности инвестирования. После заполнения заявки ей позвонил мужчина и представился сотрудником крупной брокерской компании. Чтобы получить ощутимый процент, лже-трейдер посоветовал вложить большую сумму сразу.

Поверив незнакомцу, пенсионерка оформила в двух банках кредиты и полученные деньги перечислила на указанные аферистом счета. Спустя некоторое время телефон агента стал недоступен, и женщина поняла, что ее обманули. В общем целом она лишилась более 1,3 миллиона заемных средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.