. В Киргизии запретили петь под фонограмму

Министр культуры Киргизии Максутов запретил артистам петь под фонограмму

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов запретил артистам петь под фонограмму. Запрет касается определенных мероприятий. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Запрет коснулся концертов во всех государственных культурно-просветительских учреждениях. Речь шла о театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинотеатрах, клубах, музеях, библиотеках. Нововведение также относится к массовым мероприятиям.

Приказ вступил в силу 1 января. Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений. Контроль будет осуществлять министр.

В апреле 2021 года российская певица Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, которые выступают под фонограмму. Тогда она заявила, что никогда не пела под фонограмму и не собирается.