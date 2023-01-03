В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора штата Имо Икеди Охакима, четверо погибли

На юго-востоке Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора штата Имо Икеди Охакима. В результате четыре человека погибли, пишет Sputnik.

По данным агентства, нападение произошло в штате Имо. Вооруженные люди попытались остановить автоколонну, открыв по ней огонь, но водитель машины, где находился Охаким со своими детьми, смог уйти от огня.

Сообщается, что нападавшим удалось поджечь автомобиль, в котором были четверо сотрудников службы безопасности экс-губернатора. Все они погибли.

Позднее в разговоре с местными СМИ Охаким рассказал, что его жизнь и жизни детей были спасены благодаря их водителю, который продемонстрировал «потрясающий уровень мастерства». Также экс-губернатор сообщил, что автомобиль, на котором он ехал с семьей, был бронированный.

Предположительно, атаку могли совершить члены объединения «Коренные народы Биафры» — сепаратистской организации, выступающей за отделение от Нигерии части ее юго-восточных земель. Республика Биафра существовала с 1967 по 1970 год.

Нападение было совершено в преддверии президентских выборов, на которых жители Нигерии должны будут выбрать преемника нынешнего президента Мохаммада Бухари. Перед выборами на юго-востоке страны обострилась ситуация. Известно по меньшей мере о 50 нападениях членов организации «Коренные народы Биафры» на должностных лиц и сотрудников сил безопасности в этом регионе.