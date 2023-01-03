. В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю снизилась на 29,3%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3 процента. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3 процента. По данным ведомства, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8 процента.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян предупредила, что после гриппа могут появиться рубцы в легких — фиброз. Она напомнила, что фиброз развивается не так быстро, за исключением пневмонии.

