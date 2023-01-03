. В Совфеде заинтересовались поведением Валерия Меладзе и хотят лишить гражданства
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В Совфеде заинтересовались поведением Валерия Меладзе и хотят лишить гражданства

В Совфеде заинтересовались поведением Валерия Меладзе и хотят лишить гражданства

Певца Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства после того, как он во время вечеринки произнес "героям слава" в ответ на националистический лозунг "слава Украине", уверена член Совета федерации Елена Афанасьева.

Этот поступок артиста - "скотство" и "предательство".


"За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России", - написала Афанасьева.

Меладзе открыто поддерживал киевский режим после начала российской спецоперации на Украине. На своем выступлении в Дубае, совпавшем с днем рождения нацистской преступника Степана Бандеры, Меладзе подтвердил свою позицию, ответив "героям слава" на кричалку "Слава Украине". Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех званий. Сам певец не комментировал эти сообщения.

Кстати, на март у Меладзе запланированы четыре выступления в Израиле и одно на Кипре. Концерты в России артист не афиширует, а организаторы стараются скрыть его имя до последнего момента. По мнению журналиста Отара Кушанашвили, Меладзе хейтят незаслуженно.

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По материалам: uposters.ru

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