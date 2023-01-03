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В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО

В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТОБывший помощник Трампа Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть под вопросом

Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что членство Турции в НАТО в 2023 году должно быть поставлено под вопрос из-за позиции властей этой страны в отношении России. Об этом он написал в статье на сайте британской газеты Telegraph.

Он выразил сожаление, что торговые и военные партнеры России «еще не покинули ее в час нужды», включая Турцию, которая отказалась занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

«Членство [Турции] в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран», — написал Болтон.

По его мнению, в ближайшие месяцы «единство и решимость Запада» будут по-настоящему проверены на деле.

Ранее стало известно, что НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу еще весной 2022 года говорил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.

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По материалам: lenta.ru

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