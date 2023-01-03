. В Усть-Ордынском районе пьяный водитель въехал в опору линии электропередач

Вечером 1 января в поселке Усть-Ордынский на улице Быкова 35-летний мужчина за рулем Toyota Fielder не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. Он получил незначительные травмы.

Прибывшие на место дорожные полицейские обнаружили у мужчины признаки опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза. Водитель привлечен к административной ответственности, ему грозит лишение права управления транспортным средством, а также штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, лихачу предстоит восстановить поврежденную им опору ЛЭП.



