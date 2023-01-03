. Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление
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Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление

Валерий Меладзе оправдался за свое скандальное заявление
Певец Валерий Меладзе недавно высказался о политической ситуации в некрасивом свете. После выступления в Дубае Валерий Меладзе столкнулся с серьезным негативом. Так, во время него артист продолжил лозунг, который показал, что он на стороне Украины. Однако на следующий день Валерий поспешил оправдаться в соцсетях. Музыкант отметил, что его слова восприняли неправильно.
«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — заявил он. К беседе с подписчиками артист пока не расположен, поэтому комментарии к публикации он ограничил.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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