. Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
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Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии

Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
Певца Валерия Меладзе хотят наказать. А певца признать иноагентом. Валерий Меладзе снова оскандалился. На концерте в Дубае певец открыто высказался в поддержку Украины. И теперь поклонники требуют признать его иноагентом, а также снять с российского эфира все его песни.
Фонд защиты национального исторического наследия уже готовит соответствующее обращение в Минкульт и Минюст РФ. Меладзе, напомним, уехал из России в начале 2022 года. Он не остался со своими поклонниками и осудил россиян на фоне сложных мировых событий.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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