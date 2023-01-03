Вика Цыганова выразила отвращение к российскому шоу-бизнесу: "Какое-то отребье, сплошные фрики"
59-летняя певица Вика Цыганова с 1988 года выступает на российских сценах, однако отечественный шоу-бизнес ей не по душе. Артистка является патриотом страны и поддерживает армию песнями, но о своих коллегах говорит пренебрежительно.
Журналисты издания "Аргументы и факты" взяли у Вики интервью, в котором обсудили сбежавших из страны звезд, российский шоу-бизнес в целом, а также Даню Милохина и Ольгу Бузову.
Ранее Цыганова пошутила, что хотела бы усыновить тиктокера Милохина и телеведущую Бузову. Оказалось, это из-за тлетворного влияния на них нашего шоу-бизнеса.
При этом Милохин ей кажется "обаятельным пареньком", но его "взяли в оборот кукловоды". По словам певицы, в старости из-за этого он рискует стать никому не нужным лысым геем.
Вика Цыганова рассказала, что думает о сбежавших артистах
Певица однажды назвала уехавших из России звезд "абсолютно пустыми". В интервью изданию она пояснила, что их поступок и высказывания выдают в них лицемерных людей, которые всю жизнь занимались притворством, когда на самом деле не любили своих слушателей.
Вика рассказала, что раньше общалась с Аллой Пугачевой, но никогда не имела совпадающих с ней убеждений.