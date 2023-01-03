. Вика Цыганова выразила отвращение к российскому шоу-бизнесу: "Какое-то отребье, сплошные фрики"

59-летняя певица Вика Цыганова с 1988 года выступает на российских сценах, однако отечественный шоу-бизнес ей не по душе. Артистка является патриотом страны и поддерживает армию песнями, но о своих коллегах говорит пренебрежительно.

Журналисты издания "Аргументы и факты" взяли у Вики интервью, в котором обсудили сбежавших из страны звезд, российский шоу-бизнес в целом, а также Даню Милохина и Ольгу Бузову.

Ранее Цыганова пошутила, что хотела бы усыновить тиктокера Милохина и телеведущую Бузову. Оказалось, это из-за тлетворного влияния на них нашего шоу-бизнеса.

Наш шоу-бизнес в массе своей — это какое-то отребье, сплошные фрики. Они нашим детям внедряют тщеславие с молодых ногтей. Какая ты звезда? Звезды на небе. Нельзя так воспитывать людей, такие ценности им прививать.

При этом Милохин ей кажется "обаятельным пареньком", но его "взяли в оборот кукловоды". По словам певицы, в старости из-за этого он рискует стать никому не нужным лысым геем.

Вика Цыганова рассказала, что думает о сбежавших артистах

Певица однажды назвала уехавших из России звезд "абсолютно пустыми". В интервью изданию она пояснила, что их поступок и высказывания выдают в них лицемерных людей, которые всю жизнь занимались притворством, когда на самом деле не любили своих слушателей.

Их можно было бы понять, если бы они не гадили на нас, на этих бабушек, которые приходили к ним на концерт, покупая билет на свою нищенскую пенсию. Ладно бы просто уехали, но зачем плевать на страну, на зрителей, называя их холопами и рабами?



Вика рассказала, что раньше общалась с Аллой Пугачевой, но никогда не имела совпадающих с ней убеждений.