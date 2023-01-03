. Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Агаты из Курганской области
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Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Агаты из Курганской области

Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Агаты из Курганской области

В рамках всероссийской акции "Елка желаний" президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, которая загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Глава государства снял открытку с мечтой Агаты 22 декабря с "Елки желаний". Когда президент снял шарик с этой мечтой, он сразу пообещал Агате: "Прокатим!" и свое слово сдержал. Для Агаты и членов ее семьи с 30 декабря по 4 января организовали арктические каникулы. В программу вошла церемония пересечения Полярного круга и просмотр мультфильмов в кинотеатре, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск": встреча и катание на вездеходе с ямальским Дедом Морозом - Ямал Ири, катание на лошадях, знакомство с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, а также охота за северным сиянием и катание на оленьей упряжке в ледяном городке.


Всего 22 декабря президент снял три открытки с желаниями участников акции "Елка желаний". Две детские мечты он уже исполнил.

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По материалам: uposters.ru

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