Российская армия ликвидировала украинского военнослужащего, экс-депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка. Он был убит недалеко от Артемовска, сообщают военные корреспонденты. Он также известен своими националистическими и русофобоскими взглядами.

"1 января 2023 года под Артемовском российские войска уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка", — передает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

В 2013-2014 годах Гаврилюк принимал участие в движении Евромайдана. После смены власти на Украине служил в батальоне патрульно-постовой службы особого назначения "Золотые ворота". Затем активист стал депутатом Верховной Рады VIII созыва. Будучи "слугой народа", он предложил легализовать проституцию на Украине, заверяя, что такая мера помогла бы пополнить бюджет страны новыми поступлениями.

"Он купил 3 квартиры в Киеве, два "Мерседеса" и один китайский внедорожник. Затем появилась информация, что Гаврилюк строит дом в Киевской области. И именно в этот момент над Украиной повис протяжный вой "А Гаврилюк-то - казак не настоящий!" – написал обозреватель Борис Рожин.

Козак Гаврилюк на Майдане

В конце декабря военкор Дмитрий Кулько рассказал о самой горячей точке боев на Украине - Артемовске (укр. название - Бахмут). ВСУ стянули в указанный район десяток подразделений, включая отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников.

О "жесточайшей мясорубке" под Бахмутом в начале декабря уже говорил другой военкор - Александр Сладков. Со стороны ВСУ тогда отмечалось серьезное сопротивление, российским войскам "желательно" продвинуться в сторону Невельского и Орловки. 4 декабря стало известно о существенных потерях украинских войск под Бахмутом из-за ошибок офицеров США.