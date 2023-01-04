. 10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила рейтинг
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила рейтинг

10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила рейтинг


Уже 3 марта должен состояться релиз Wo Long: Fallen Dynasty на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.

Портал IGN в течение ближайших недель будет делиться эксклюзивной информацией о проекте. У них на канале появилось первое видео, в котором можно видеть около 10 минут геймплея игры Wo Long: Fallen Dynasty на одной из первых локаций.


Watch this video on YouTube

Wo Long: Fallen Dynasty dовсю готовится к релизу, СМИ обратили внимание, что игра уже получила рейтинг ESRB. Агентство выдало игре рейтинг M (17+), что подразумевает наличие в игре крови и насилия.


# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Иркутской области за первые три дня января задержали 150 пьяных водителей
В Иркутской области за первые три дня января задержали 150 пьяных
В эфире польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона России»
В эфире польского телеканала появилась надпись «Героическая оборона
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила рейтинг
10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй мировой не испытал такого грабежа, как русские сегодня"
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй
Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздники
Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздники
В Тулуне полицейские спасли бабушку из горящего дома
В Тулуне полицейские спасли бабушку из горящего дома
За сутки 4 января с улиц Иркутска вывезли 1200 тонн снега
За сутки 4 января с улиц Иркутска вывезли 1200 тонн снега
В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову
В Иркутске полицейские разыскивают 46-летнюю Альбину Захарову
Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом
Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом
Странная подача еды в кафе и ресторанах (24 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (24 фото)
Когда ожидаются магнитные бури в январе 2023 года
Когда ожидаются магнитные бури в январе 2023 года

Топ на сегодня

Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
Стало известно о риске глобальной продовольственной катастрофы
В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины
В отеле Москвы обнаружили лежащую на кровати мумию женщины
Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
Дочь ушедшей Юлии Началовой отпраздновала Новый год с семьей отца
Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
Валерия Меладзе требуют лишить российской пенсии
Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму
Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму

Еще по теме

Показали 8 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty для Game Pass
Wo Long: Fallen Dynasty получила дату релиза на Xbox, игра сразу выходит в Game Pass
Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо будет 10 дней
Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass