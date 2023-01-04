. 10 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty, игра получила рейтинг





Уже 3 марта должен состояться релиз Wo Long: Fallen Dynasty на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.

Портал IGN в течение ближайших недель будет делиться эксклюзивной информацией о проекте. У них на канале появилось первое видео, в котором можно видеть около 10 минут геймплея игры Wo Long: Fallen Dynasty на одной из первых локаций.

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Wo Long: Fallen Dynasty dовсю готовится к релизу, СМИ обратили внимание, что игра уже получила рейтинг ESRB. Агентство выдало игре рейтинг M (17+), что подразумевает наличие в игре крови и насилия.



