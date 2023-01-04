. 17 жизненных комиксов, в которых хаски Карл шутит, вроде, только над собой, но получается, что над всеми нами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 жизненных комиксов, в которых хаски Карл шутит, вроде, только над собой, но получается, что над всеми нами

17 жизненных комиксов, в которых хаски Карл шутит, вроде, только над собой, но получается, что над всеми нами

17 жизненных комиксов, в которых хаски Карл шутит, вроде, только над собой, но получается, что над всеми нами

Хаски по имени Карл — пёс, у которого с юмором точно всё в порядке. А точнее у его автора, который придумал столь необычного и бесспорно яркого персонажа для своих юмористических комиксов. Карл живёт человеческой жизнью, поэтому ему, как любому другому, хорошо знакомы все людские заморочки и насущные проблемы. Про них главный герой и придумывает всякие весёлые шутейки, которые позабавят любого. Ведь этот хаски говорит только чистую правду!

Кресло — всегда идеальный шкаф для любой одежды

Любовь — это…

Самоирония — главный секрет, почему людям так полюбился этот хвостатый герой комиксов. Ведь он выстреливает своими шутками про жизненные неурядицы в самое яблочко, а подписчики только и успевают писать комментарии под постами: «жиза», «ой, это же про меня» и так далее. На Инстаграм* этого мудрого пёсика уже подписано более 600 тысяч человек, что, впрочем, и не особо удивительно. Он этого заслуживает.

Идеальный рацион питания

2 типа людей в белых футболках

Богато жить не запретишь, что тут ещё скажешь

Первое место — это когда ты к зубному идёшь и не беспокоишься о сумме, которая выйдет.


Ну что за спящая красавица, ну просто загляденье!

У главного героя Карла есть подружка по имени Люси, которая тоже очень любит и пожаловаться, и посмеяться над своей жизнью.

Настоящий супергерой

Встречайте! Его Величество Закон подлости

И причин никаких не надо

Ох уж этот шопоголик, все деньги на ветер спустил

Лестница успеха и горка разочарования — недетский аттракциончик получился

В таких случаях всегда хочется узнать, как работает этот механизм. Но, кажется, этот вопрос останется вечным.

А хруст листьев под ногами было бы слушать куда приятнее, чем вот это всё

Фокус-покус удался

А ведь правду сказал…

Жаворонок или сова?

А вот и нашёлся третий тип людей, которые никогда не знают, что ответить на вопрос, кто они — жаворонок или сова. Ответ прост: это дохлая птичка, чей пик работоспособности приравнивается к нулю вне зависимости от времени суток.

14 лет vs 24 года

С возрастом, казалось бы, мы должны наоборот чувствовать себя мудрее и опытнее, но по факту мы часто не можем найти ответы даже на самые лёгкие вопросы. Хотя кто сказал, что поиск потерянных носков — задачка из лёгких?

Поиск тёплой куртки — тот ещё квест, к которому надо хорошенечко морально подготовиться

Здесь вы можете ещё больше похихикать над уморительными комиксами от хаски Карла и его друзей.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского
Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского
Курс доллара превысил 72 рубля
Курс доллара превысил 72 рубля
Депутат ГД РФ предложил сократить новогодние праздничные дни
Депутат ГД РФ предложил сократить новогодние праздничные дни
В Усть-Илимске при пожаре в садовом доме погиб мужчина
В Усть-Илимске при пожаре в садовом доме погиб мужчина
Путин заявил о способности «Циркона» защитить Россию
Путин заявил о способности «Циркона» защитить Россию
Эдгард Запашный жестко высказался о Меладзе и Хаматовой
Эдгард Запашный жестко высказался о Меладзе и Хаматовой
Ольгу Бузову гонят замуж, пока не стала бабкой
Ольгу Бузову гонят замуж, пока не стала бабкой
Скандальный журналист осудил поступок Валерия Меладзе
Скандальный журналист осудил поступок Валерия Меладзе
Ксения Собчак заступилась за звезд, которые попали в скандал
Ксения Собчак заступилась за звезд, которые попали в скандал
Молодая жена Александра Цекало не скрывает откровенное белье на улице
Молодая жена Александра Цекало не скрывает откровенное белье на улице
Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)
Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)
Наташа Королева призналась, что хотела простить измену Игорю Николаеву, но ее отговорил астролог
Наташа Королева призналась, что хотела простить измену Игорю

Топ на сегодня

Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму
Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
Лера Кудрявцева высосала молодость Сергея Лазарева
Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Лайму Вайкуле раскритиковала Вика Цыганова
Стас Садальский рассказал о своей свадьбе
Стас Садальский рассказал о своей свадьбе
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой
В России призвали сделать новогоднюю стипендию по аналогии с 13-й

Еще по теме

Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко сыграла свадьбу с Карлом Куком
Подборка забавных комиксов про "Кота-Бизнесмена" (18 фото)
20 смехотворных фото, доказывающих, что хаски - самые странные псы на свете