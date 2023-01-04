. 17 жизненных комиксов, в которых хаски Карл шутит, вроде, только над собой, но получается, что над всеми нами

Хаски по имени Карл — пёс, у которого с юмором точно всё в порядке. А точнее у его автора, который придумал столь необычного и бесспорно яркого персонажа для своих юмористических комиксов. Карл живёт человеческой жизнью, поэтому ему, как любому другому, хорошо знакомы все людские заморочки и насущные проблемы. Про них главный герой и придумывает всякие весёлые шутейки, которые позабавят любого. Ведь этот хаски говорит только чистую правду!

Кресло — всегда идеальный шкаф для любой одежды

Любовь — это…

Самоирония — главный секрет, почему людям так полюбился этот хвостатый герой комиксов. Ведь он выстреливает своими шутками про жизненные неурядицы в самое яблочко, а подписчики только и успевают писать комментарии под постами: «жиза», «ой, это же про меня» и так далее. На Инстаграм* этого мудрого пёсика уже подписано более 600 тысяч человек, что, впрочем, и не особо удивительно. Он этого заслуживает.

Идеальный рацион питания

2 типа людей в белых футболках

Богато жить не запретишь, что тут ещё скажешь

Первое место — это когда ты к зубному идёшь и не беспокоишься о сумме, которая выйдет.

Ну что за спящая красавица, ну просто загляденье!

У главного героя Карла есть подружка по имени Люси, которая тоже очень любит и пожаловаться, и посмеяться над своей жизнью.

Настоящий супергерой

Встречайте! Его Величество Закон подлости

И причин никаких не надо

Ох уж этот шопоголик, все деньги на ветер спустил

Лестница успеха и горка разочарования — недетский аттракциончик получился

В таких случаях всегда хочется узнать, как работает этот механизм. Но, кажется, этот вопрос останется вечным.

А хруст листьев под ногами было бы слушать куда приятнее, чем вот это всё

Фокус-покус удался

А ведь правду сказал…

Жаворонок или сова?

А вот и нашёлся третий тип людей, которые никогда не знают, что ответить на вопрос, кто они — жаворонок или сова. Ответ прост: это дохлая птичка, чей пик работоспособности приравнивается к нулю вне зависимости от времени суток.

14 лет vs 24 года

С возрастом, казалось бы, мы должны наоборот чувствовать себя мудрее и опытнее, но по факту мы часто не можем найти ответы даже на самые лёгкие вопросы. Хотя кто сказал, что поиск потерянных носков — задачка из лёгких?

Поиск тёплой куртки — тот ещё квест, к которому надо хорошенечко морально подготовиться

Здесь вы можете ещё больше похихикать над уморительными комиксами от хаски Карла и его друзей.

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