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Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка

Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Ведущая и актриса Агата Муцениеце шокировала рассказом о не удачной беременности. Артистка накануне отправила детей на каникулы к бывшему мужу и осталась дома одна. Первая же ночь в одиночестве прошла волнительно: актрисе приснился страшный сон про беременность. Экс-супруга Павла Прилучного узнала во сне, что скоро снова станет мамой. Правда, ожидание двойни омрачила одна проблема, о которой актриса подробно рассказала своим поклонникам. «Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. Причем один из них уже большой и должен родиться, а второму — месяц пятый... Вот так вот. И я думала: «А как родить одного, не повредив второго?» Было очень много заморочек по поводу родов. По-моему, первый так и не выжил», — пересказывает Муцениеце свой кошмар.
Стоит отметить, что эксперты по-разному трактуют сны о беременности: одни обещают женщинам положительные события и благополучие, другие — несчастье и позорные ситуации в будущем. В любом случае актрисе стоит быть внимательной и готовой к любым поворотам судьбы. Между прочим, совсем недавно Агата объявила о начале нового романа. Она не раскрыла имя тайного возлюбленного, но сообщила, что по характеру он похож на её экс-супруга. Одно можно с уверенностью сказать: речь идет не о Давиде Манукяне, который снялся с Муцениеце в романтическом клипе. Блогер, если верить слухам, встречается не с актрисой, а с певицей Мари Краймбрери. В канун Нового года 30-летняя исполнительница впервые показала в Сети совместные фото с Манукяном.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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