. Анастасия Мельникова хочет уехать в монастырь

Больная актриса Анастасия Мельникова заговорила о монастыре. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» лечится от тяжелой болезни и принимает обезболивающие. В скором времени она присоединится к религиозной общине. В прошлом году Анастасия сообщила, что на протяжении пяти лет борется с серьезной болезнью. Правда, актриса не раскрыла точный диагноз, но поделилась, что перенесла несколько операций. Она с теплотой и благодарностью говорит о врачах, которые следят за ее состоянием. Анастасия периодически играет в спектаклях, дает интервью и посещает различные шоу, но все же, окончательно избавиться от недуга пока не удается. Лечение продолжается и артистка настроена победить хворь. В ближайших планах посещение религиозной общины в Ленинградской области.«Очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда», — пояснила она. Мельникова делает все возможное, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Так, Новый год она встречала в компании дочери. «Все традиционно: свечи, красивая скатерть, красивые платья. Традиционный стол, которому меня научила мама. Все было, как всегда. Мы вспоминали родных и близких, без которых мы оказались в первый раз», — сообщила 53-летняя знаменитость «ФАН». Из-за лекарств и операций, внешность Мельниковой заметно изменилась — она набрала лишние килограммы. В Сети звезду критикуют за располневшую фигуру. «Между операциями были огромные периоды медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, — и тут следующая операция, новые гормоны», — оправдывалась артистка.