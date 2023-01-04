. Анастасию Волочкову высмеяли за постельное фото: "Нашла жертву на тусовке и утащила в склеп"

46-летняя Анастасия Волочкова любит показывать подписчикам откровенные снимки и не боится критики. На этот раз балерина опубликовало фотографию из постели, где ее голое тело прикрывает букет рот.

"Прекрасное начало дня", — поделилась звезда под снимком. Анастасия трудилась в новогоднюю ночь и отмечала праздник в шумной компании, поэтому порадовалась дню отдыха. Тем более с пышным букетом и в постели с избранником.

Фолловеры Волочковой радость с ней не разделили и принялись упражняться в остроумии. Хотя светская львица недавно объявляла о скорой свадьбе, юзеры всерьез озадачились: кто подарил ей цветы, кто ее фотографирует, и с кем она резвилась в постели.

"Нашла что ли вчера жертву на тусовке и утащила в склеп?", "Джигурда фоткал?", "Либо в кровати, либо в бане. А балет-то где?", "Перегаром завоняло", "Радуйтесь, что из туалета фото не выставила", "Надо было у Деда Мороза просить расческу и пижаму", — шутят пользователи.



Волочкова выступила Снегурочкой в мини-юбке на корпоративе

Бывшая прима-балерина Большого театра теперь выступает на корпоративах в отелях. Волочкова сначала повеселила людей в платье с корсетом, а затем надела костюм Снегурочки. Все песни она исполняла под фонограмму, а многие из присутствовавших даже не обращали на звезду внимания, однако Анастасия не постеснялась опубликовать кадры.

Некоторым подписчикам показалось, что мероприятие не достойно звезды такого масштаба, а другие, наоборот, обвинили балерину в недостаточных навыках. "Насте надо срочно брать уроки сценического движения или танцев", "Стыдно, что вы опустились до уровня корпоратива, где все пьют и даже не смотрят на звезду балета без голоса и уважения к себе", "Так и не стала дорогой женщиной", "Ни голоса, ни артистичности", — злорадствуют хейтеры.