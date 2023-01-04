. Анна Семенович собирается завести мужской гарем
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Анна Семенович собирается завести мужской гарем

Анна Семенович собирается завести мужской гарем
Певица и ведущая Анна Семенович разрывается межу мужчинами. Артистка заявила, что она уникальная женщина и не может «размножиться». Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович в свои 42 года продолжает пользоваться бешеной популярностью среди мужчин. Восхищенные ее красотой представители сильного пола постоянно пишут ей комплименты в социальных сетях, а многие даже предлагают ей руку и сердце. Отвечая на вопросы подписчиков, артистка показала пример того, какие «вопросы» порой пишут ей мужчины. «Станьте моей женой», - говорится в сообщении от кого-то из очарованных ее внешностью и обаянием.
Анна возмутилась, но сделала это, как всегда, с юмором. «Опять двадцать пять. У меня таких запросов в опроснике штук пятнадцать. Я одна, а вас пятнадцать. Я вот думаю, может, мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в отдельную комнату», - предложила она. Семенович заявила, что на всех ее не хватит. «Я же не могу размножиться. Я такая одна, уникальная женщина», - сказала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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