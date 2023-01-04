. Будет ли парад планет в 2023 году
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Будет ли парад планет в 2023 году

Будет ли парад планет в 2023 году

Парад планет — одно из самых сильных событий в астрологии. Очень важно знать заранее, когда оно происходит, чтобы подготовиться к нему и быть во всеоружии. Эксперты в данной области рассказали о том, будет ли парад планет в 2023 году.


Существует огромное множество различных важных астрономических явлений - например, посещение Солнечной системы далекой кометой, звездопады, сближение астероидов с Землей и так далее. Парады планет занимают особое место в этом списке, ведь они не несут в себе ничего хорошего - разве что, красоту. 

Что такое парад планет

Парадом планет называют очень важное астрономическое событие, при котором планеты встают в один ряд относительно Солнца. Само собой, есть разновидности парада планет. Самый редкий — «полный» или «великий парад», при котором в одну линию встают абсолютно все планеты, случается примерно раз в 120-180 лет. Это крайне редкое явление. Последний раз оно наблюдалось в 2020 году. В следующий раз полный парад случится аж в 2161 году.

Есть также большой парад, при котором в ряд встают 5-6 планет. Такой тоже был в последний раз в 2020 году. В следующий раз он ожидается только в 2040 году.

Малые парады из 4 планет бывают почти каждый год. Мини-парад из 3 планет случается каждый год, причем порой не единожды.


Многие задаются вопросом о том, как парад планет выглядит на ночном небе для наблюдателя с Земли. Тут все достаточно просто — несколько планет собираются в одном секторе неба, поэтому их можно видеть все разом. Подобные явления ценятся астрономами из-за их красоты и важности для исследований.

Астрологический смысл парадов планет

В астрологии явление, при котором небесные тела собираются вместе по одну сторону от Солнца, называется соединением. По сути, парад планет — это массовое соединение планет, которое, к слову, является довольно опасным. Это значит, что любой парад планет является неблагоприятным событием. Если будет происходить нечто важное, мы обязательно вам заранее об этом расскажем в одной из наших статей про неблагоприятные дни.

В большие парады с 5-6 планетами негативная энергия уже чувствуется очень сильно, не говоря уже про великие парады с участием всех планет Солнечный Системы. Большие и Великие парады способны менять ход истории. Их негативная энергетика настолько сильна, что может становиться причиной начала войн и междоусобиц, восстаний и волнений в народе.

Парады планет в 2023 году

Вероятно, в 2023 году будут мини-парады, но для обывателей они не представляют ценности. Они не будут особо тесными, поэтому даже астрономические наблюдения за планетами не будут достаточно целесообразными и интригующими.

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По материалам: dailyhoro.ru

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