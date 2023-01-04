. Чебурашка собрал миллиард за считанные дни
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Чебурашка собрал миллиард за считанные дни

Чебурашка собрал миллиард за считанные дни
Семейная комедия бьет рекорды по просмотрам. Добрую семейную комедию посмотрели уже более 2,5 миллионов россиян. Новый отечественный фильм «Чебурашка», в котором привычного крокодила Гену заменил садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша, с момента своего появления в кинотеатрах 1 января стал лидером и рекордсменом отечественного проката. Согласно данным системы ЕАИС, всего за три дня проката фильм полностью окупил свое производство. На его создание было потрачено 850 миллионов рублей, но уже 3 января кассовые сборы смогли преодолеть эту отметку. К моменту написания заметки (по состоянию на 15:30 по московскому времени, 3 января 2023 года) общая сумма, полученная от продажи билетов по всей стране, составляет уже более 966 миллионов рублей. Напомним, режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, ранее снявший такие комедии как «День радио» и «О чем говорят мужчины». Кроме Сергея Гармаша роли в фильме исполнили Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и другие.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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