. Члены правительства РФ исполняют новогодние мечты детей

В традиционной всероссийской акции "Елка желаний" поучаствовали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр финансов Антон Силуанов.

Вице-премьер Татьяна Голикова исполнила желания 9-летней Дарины из Алтайского края и 5-летнего Артура из ДНР. Дарина получила в подарок компьютер и новогодний шар с добрыми пожеланиями, подписанный от руки. Артур вместе с мамой приехал в Москву, где ему вручили укулеле – именно об этом музыкальном инструменте мечтал мальчик. Также он получил наборы конструкторов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 13-летней Александры из Приморского края. Девочка хотела попасть в Волгоград, чтобы увидеть мемориальный комплекс "Мамаев курган". Чернышенко рассказал о своих детских впечатлениях от посещения мемориального комплекса и попросил Сашу рассказать, как пройдет ее поездка.

Министр финансов Антон Силуанов исполнил мечту 10-летнего Игоря из Орловской области. Он подарил мальчику экскурсию на студию "Союзмультфильм".

"Это очень здорово, если у нас есть возможность исполнить за Деда Мороза желания маленьких ребят", – отметил глава Минфина.