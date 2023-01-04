. Депутат ГД РФ предложил сократить новогодние праздничные дни

В Государственной Думе РФ предложили сократить новогодние праздничные дни, но сохранить майские выходные. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов, сообщает РИА Новости.

В январе 2023 года россияне отдыхают с 1 по 8 января. Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, перенесут на другие даты. 1 января, воскресенье, перенесут на 24 февраля — пятницу. В феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 число. А 8 января перенесут на 8 мая, продлив тем самым майские праздники на четыре дня.