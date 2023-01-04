. Документы с прошлой работы не потребуются для больничного
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Документы с прошлой работы не потребуются для больничного

Документы с прошлой работы не потребуются для больничного

Справка о сумме заработка у прошлого работодателя с нового года не пригодится для оформления выплат по больничному листу, сообщила пресс-служба Минтруда.

Теперь ФНС сама будет передавать всю информацию о зарплатах в Социальный фонд, который с 2023 года рассчитывает и перечисляет деньги гражданам.

Раньше же такие сведения поступали от их непосредственных работодателей, которые должны были учитывать средний заработок за два предшествующих календарных года, в том числе, если сотрудник трудоустроен у них меньше двух лет. Для этого использовались соответствующие справки.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.


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По материалам: pnp.ru

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