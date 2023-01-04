Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)
Сегодня, 15:35
Не так давно мы делали пост, в котором показали персонажей "Звездных войн" в эпохе Древней Руси и Российской империи. Эксперимент получился смелым, но весьма интересным. А на этот раз любители нейросетей решили оправить героев из далекой-далекой галактики в темные времена Средневековья.
Мандалорец
Имперский штурмовик
Один из джедаев
Йода
Футуристичные посиделки
Дарт Вейдер
Дарт Сидиус
Люк Скайуокер
Дарт Мол
Мейс Винду
Замок Такоданы
Мандалорец собрал в своём образе всё самое лучшее — накидка, доспехи и разные виды мечей
Бравые мандалорцы
Боевая машина «АТ-АТ»
Мандалорец
Имперский штурмовик
Один из джедаев
Йода
Футуристичные посиделки
Дарт Вейдер
Дарт Сидиус
Люк Скайуокер
Дарт Мол
Мейс Винду
Замок Такоданы
Мандалорец собрал в своём образе всё самое лучшее — накидка, доспехи и разные виды мечей
Бравые мандалорцы
Боевая машина «АТ-АТ»
По материалам: trinixy