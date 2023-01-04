. Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)
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Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)

МандалорецНе так давно мы делали пост, в котором показали персонажей "Звездных войн" в эпохе Древней Руси и Российской империи. Эксперимент получился смелым, но весьма интересным. А на этот раз любители нейросетей решили оправить героев из далекой-далекой галактики в темные времена Средневековья.

Мандалорец


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Один из джедаев
Йода

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Дарт Сидиус
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Люк Скайуокер
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По материалам: trinixy

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