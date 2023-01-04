. Герои "Звездных войн" в эпоху Средневековья (14 фото)

Не так давно мы делали пост, в котором показали персонажей "Звездных войн" в эпохе Древней Руси и Российской империи. Эксперимент получился смелым, но весьма интересным. А на этот раз любители нейросетей решили оправить героев из далекой-далекой галактики в темные времена Средневековья.МандалорецИмперский штурмовикОдин из джедаевЙодаФутуристичные посиделкиДарт ВейдерДарт СидиусЛюк СкайуокерДарт МолМейс ВиндуЗамок ТакоданыМандалорец собрал в своём образе всё самое лучшее — накидка, доспехи и разные виды мечейБравые мандалорцыБоевая машина «АТ-АТ»