. HyperX представили новый геймпад для Xbox — Clutch Gladiate
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HyperX представили новый геймпад для Xbox — Clutch Gladiate

HyperX представили новый геймпад для Xbox — Clutch Gladiate


В рамках CES 2023 сразу несколько геймпадов анонсировали для приставок Xbox. Ранее мы сообщали о контроллерах Compact Controller Colorlight от Nacon и ROG Raikiri Pro от Asus. Бренд HyperX тоже в ходе выставки представил новый геймпад для Xbox — он получил название Clutch Gladiate.

Clutch Gladiate от HyperX для Xbox — это сертифицированный геймпад Xbox, который обещает «обеспечить сверхкомфортное и точное управление». Это проводной геймпад, он имеет переназначаемые задние кнопки для оптимизации управления и адаптации к различным способам игры разных игроков.

В пресс-релизе отмечается, что контроллер оснащен «текстурированными ручками, которые обеспечивают удобный и надежный захват контроллера». Имеет он и разъем для наушников 3,5, который можно использовать для подключения проводной гарнитуры.

Выходит в продажу Clutch Gladiate от HyperX в марте по цене в $35.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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