. Инструкторы элитных подразделений ВДВ обучают мобилизованных в Запорожской области

Мобилизованные проходят интенсивную подготовку в Запорожской области под руководством инструкторов элитных подразделений ВДВ, сообщает РИА "Новости".

Обучение бойцов ведется на одном из полигонов в Запорожской области. Мобилизованные отрабатывают навыки тактического передвижения в парах и тройках, а также различные сценарии ведения боевых действий - штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуацию раненых с поля боя. Занятиями руководят бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Подразделения спецназначения ВДВ также включены в подготовку разведывательных групп, которые состоят из мобилизованных бойцов. Они отрабатывают навыки перемещения в лесистой местности, выбор позиции в максимально короткий срок и действия группы как единого целого.