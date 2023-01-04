. Инструкторы элитных подразделений ВДВ обучают мобилизованных в Запорожской области
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Инструкторы элитных подразделений ВДВ обучают мобилизованных в Запорожской области

Инструкторы элитных подразделений ВДВ обучают мобилизованных в Запорожской области

Мобилизованные проходят интенсивную подготовку в Запорожской области под руководством инструкторов элитных подразделений ВДВ, сообщает РИА "Новости".

Обучение бойцов ведется на одном из полигонов в Запорожской области. Мобилизованные отрабатывают навыки тактического передвижения в парах и тройках, а также различные сценарии ведения боевых действий - штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуацию раненых с поля боя. Занятиями руководят бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.


Подразделения спецназначения ВДВ также включены в подготовку разведывательных групп, которые состоят из мобилизованных бойцов. Они отрабатывают навыки перемещения в лесистой местности, выбор позиции в максимально короткий срок и действия группы как единого целого.

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По материалам: uposters.ru

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