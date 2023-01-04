. Эдгард Запашный жестко высказался о Меладзе и Хаматовой

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал поступки знаменитостей. Звезда цирка не стесняется критиковать представителей российского шоу-бизнеса, которые сбежали из страны после начала СВО. В частности, досталось и Чулпан Хаматовой. Дрессировщик считает, специальная военная операция показала настоящее лицо некоторых артистов. Он признается, недавняя выходка Валерия Меладзе натолкнула его на множество мыслей о звездах отечественной эстрады. «На днях на корпоративе в Дубае Валерий Меладзе, убрав микрофон, исподтишка произнес нацистский ответ. Как много еще всего вскроется благодаря проведению специальной военной операции?» — говорит 46-летний Запашный. По его мнению, поступок Меладзе — лишь один из эпизодов, который помог россиянам открыть глаза на деятелей культуры. Запашный уверен, 47-летняя Хаматова продолжала бы получать звания и регалии без зазрения совести.«Я задумался, а если бы не СВО, то мы бы с вами и не узнали, что Чулпан Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук нашего президента Владимира Путина. Она призналась, что никогда не испытывала радости и уважения в такие моменты, а теперь даже стыдится этого», — негодует дрессировщик, цитирует «РИА ФАН». Впрочем, генеральный директор Большого Московского государственного цирка приводит и позитивные примеры. Он отметил заслуги Юлии Чичериной и Барановской. «Это не просто две хрупкие талантливые девушки, а еще две по-настоящему сильные женщины, которые подавляющее большинство своего времени проводят в Донбассе», — продолжил он. Отдельно артист выделил Николая Баскова, назвав его настоящим сыном офицера.