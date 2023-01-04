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Какая бесплатная медицинская помощь положена россиянам

Какая бесплатная медицинская помощь положена россиянам
Утверждена новая программа бесплатной медицинской помощи по 2025 год. Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года — с 2023 по 2025, документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Россияне продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную. Кроме этого, в документе уделяется особое внимание борьбе с хроническим вирусным гепатитом С и сахарным диабетом. Что касается гепатита С, то в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медорагнизаций, также предусмотрены меры по профилактике распространения гепатита С. «Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры. В том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом», — говорится в документе.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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