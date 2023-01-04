. Какая бесплатная медицинская помощь положена россиянам

Утверждена новая программа бесплатной медицинской помощи по 2025 год. Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года — с 2023 по 2025, документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Россияне продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную. Кроме этого, в документе уделяется особое внимание борьбе с хроническим вирусным гепатитом С и сахарным диабетом. Что касается гепатита С, то в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медорагнизаций, также предусмотрены меры по профилактике распространения гепатита С. «Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры. В том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом», — говорится в документе.