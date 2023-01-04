. Какие народные приметы на январь 2023 года помогут привлечь удачу и благополучие
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Какие народные приметы на январь 2023 года помогут привлечь удачу и благополучие

Какие народные приметы на январь 2023 года помогут привлечь удачу и благополучие

Наши предки внимательно следили за народными приметами. С их помощью они определяли, какой будет погода, следует ли ждать щедрого урожая и пр. Некоторые наблюдения, наоборот, помогают привлечь удачу в жизнь. Так как 2023 год только начался, следует получше познакомиться с приметами, чтобы избежать неприятностей, привлечь благополучие и счастье.

Народные приметы на январь 2023 года по дням

04.01.2023

  • Согласно народным приметам, в этот день нельзя закрывать глаза на неприятности других людей.
  • Если на улице оттепель, морозы будут сильными.
  • Ненастье близко, если не слышно, как поют птицы.

05.01.2023

  • Чтобы весь год не ходить с пустым кошельком, не надо в этот день понапрасну тратить деньги.
  • Если дует южный ветер, следует ждать богатого урожая.

06.01.2023

  • Если в этот день плакать, то на протяжении всего года вы будете без настроения.
  • Чтобы не привлечь беду, дом пустым оставлять не стоит.


07.01.2023

  • Если погода солнечная и без осадков, значит, скоро начнутся морозы.
  • Чтобы избавиться от нечисти, дом надо подмести заговоренным веником.

08.01.2023

  • Девушки могут погадать на суженного.
  • Если день солнечный, то в этом году будет много пшеницы.

09.01.2023

  • Зима будет мокрой, если весь день идет снег, также это предвестник дождливого лета.
  • На дверь надо повесить оберег, который будет отпугивать злых людей и нечисть.

10.01.2023

  • Ненастная погода будет, если за тучами не видно заката.
  • Если веселиться целый день, то можно привлечь неудачи в жизнь.
  • Лучше не ругаться в этот день — год будет беспокойным.

11.01.2023

  • Можно сходить в баню. Надо пить заговоренный отвар, чтобы улучшить здоровье.
  • О заморозках предупреждает сильный ветер.

12.01.2023

  • Удача будет преследовать на протяжении года того, кто с охоты вернется с добычей.
  • Если начались оттепели, тогда урожая можно не ждать.

13.01.2023

  • Северный ветер является предвестником поздней весны.
  • Большое количество гостей в доме — к финансовому благополучию.

14.01.2023

  • Если идет снег и мороз становится крепче, то год будет урожайным.
  • Чтобы год не провести в бедности, сегодня лучше не давать в долг.


15.01.2023

  • Чем сильнее мороз, тем больше будет грибов.
  • Чтобы не привлечь порчу, лучше не смотреть людям в глаза.

16.01.2023

  • Если в доме убрано и человек время от времени пьет травяные настои, то ему не страшны недуги.

17.01.2023

  • Если выпало много снега, значит, будет много меда.
  • В дверной косяк лучше вставить нож, чтобы в дом не смогла проникнуть всякая нечисть.

18.01.2023

  • Если умыться талой водой, то можно избавиться от недугов.
  • Если днем вьюга, осень будет урожайной.

19.01.2023

  • Для привлечения удачи надо умыться святой водой, ее также можно выпить.
  • Чтобы не остаться без удачи, лучше избегать ссор.

20.01.2023

  • Лучше разговаривать тихо, так как можно отпугнуть удачу.

21.01.2023

  • Дома не будет проблем, если придут гости.
  • Дует ветер западный — лето будет дождливым.

22.01.2023

  • Чтобы в дом привлечь благополучие, еду надо заговорить.
  • Если ничего не делать, то год пройдет в бедности.

23.01.2023

  • Если дует южный ветер, летом будут грозы.


24.01.2023

  • Чем меньше говорить, тем меньше будет бед.
  • Урожай будет хорошим, если снега не будет.

25.01.2023

  • Чтобы не было неудачи, в доме должно быть чисто.
  • Если в семейном кругу съесть каравай, то на протяжении года в доме будет благополучие.

26.01.2023

  • По поведению пушистых питомцев можно определить погоду на ближайшие дни.

27.01.2023

  • Морозный и солнечный день — зима будет затяжной.
  • Потепление предвещал иней не деревьях.

28.01.2023

  • Чем тусклее звезды, тем теплее будет погода.

29.01.2023

  • Сугробы маленькие — урожай будет щедрым.
  • Жаркое лето будет, если ветер дует с севера.

30.01.2023

  • Лето с грозами и дождями предвещал морозный день.
  • Лучше из дома не выходить, так как можно попасть в неприятные ситуации.

31.01.2023

  • Теплая весна будет, если на протяжении всего дня солнечно.
# Общество
По материалам: rsute

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