Какие народные приметы на январь 2023 года помогут привлечь удачу и благополучие
Сегодня, 15:21
Наши предки внимательно следили за народными приметами. С их помощью они определяли, какой будет погода, следует ли ждать щедрого урожая и пр. Некоторые наблюдения, наоборот, помогают привлечь удачу в жизнь. Так как 2023 год только начался, следует получше познакомиться с приметами, чтобы избежать неприятностей, привлечь благополучие и счастье.
Народные приметы на январь 2023 года по дням
04.01.2023
- Согласно народным приметам, в этот день нельзя закрывать глаза на неприятности других людей.
- Если на улице оттепель, морозы будут сильными.
- Ненастье близко, если не слышно, как поют птицы.
05.01.2023
- Чтобы весь год не ходить с пустым кошельком, не надо в этот день понапрасну тратить деньги.
- Если дует южный ветер, следует ждать богатого урожая.
06.01.2023
- Если в этот день плакать, то на протяжении всего года вы будете без настроения.
- Чтобы не привлечь беду, дом пустым оставлять не стоит.
07.01.2023
- Если погода солнечная и без осадков, значит, скоро начнутся морозы.
- Чтобы избавиться от нечисти, дом надо подмести заговоренным веником.
08.01.2023
- Девушки могут погадать на суженного.
- Если день солнечный, то в этом году будет много пшеницы.
09.01.2023
- Зима будет мокрой, если весь день идет снег, также это предвестник дождливого лета.
- На дверь надо повесить оберег, который будет отпугивать злых людей и нечисть.
10.01.2023
- Ненастная погода будет, если за тучами не видно заката.
- Если веселиться целый день, то можно привлечь неудачи в жизнь.
- Лучше не ругаться в этот день — год будет беспокойным.
11.01.2023
- Можно сходить в баню. Надо пить заговоренный отвар, чтобы улучшить здоровье.
- О заморозках предупреждает сильный ветер.
12.01.2023
- Удача будет преследовать на протяжении года того, кто с охоты вернется с добычей.
- Если начались оттепели, тогда урожая можно не ждать.
13.01.2023
- Северный ветер является предвестником поздней весны.
- Большое количество гостей в доме — к финансовому благополучию.
14.01.2023
- Если идет снег и мороз становится крепче, то год будет урожайным.
- Чтобы год не провести в бедности, сегодня лучше не давать в долг.
15.01.2023
- Чем сильнее мороз, тем больше будет грибов.
- Чтобы не привлечь порчу, лучше не смотреть людям в глаза.
16.01.2023
- Если в доме убрано и человек время от времени пьет травяные настои, то ему не страшны недуги.
17.01.2023
- Если выпало много снега, значит, будет много меда.
- В дверной косяк лучше вставить нож, чтобы в дом не смогла проникнуть всякая нечисть.
18.01.2023
- Если умыться талой водой, то можно избавиться от недугов.
- Если днем вьюга, осень будет урожайной.
19.01.2023
- Для привлечения удачи надо умыться святой водой, ее также можно выпить.
- Чтобы не остаться без удачи, лучше избегать ссор.
20.01.2023
- Лучше разговаривать тихо, так как можно отпугнуть удачу.
21.01.2023
- Дома не будет проблем, если придут гости.
- Дует ветер западный — лето будет дождливым.
22.01.2023
- Чтобы в дом привлечь благополучие, еду надо заговорить.
- Если ничего не делать, то год пройдет в бедности.
23.01.2023
- Если дует южный ветер, летом будут грозы.
24.01.2023
- Чем меньше говорить, тем меньше будет бед.
- Урожай будет хорошим, если снега не будет.
25.01.2023
- Чтобы не было неудачи, в доме должно быть чисто.
- Если в семейном кругу съесть каравай, то на протяжении года в доме будет благополучие.
26.01.2023
- По поведению пушистых питомцев можно определить погоду на ближайшие дни.
27.01.2023
- Морозный и солнечный день — зима будет затяжной.
- Потепление предвещал иней не деревьях.
28.01.2023
- Чем тусклее звезды, тем теплее будет погода.
29.01.2023
- Сугробы маленькие — урожай будет щедрым.
- Жаркое лето будет, если ветер дует с севера.
30.01.2023
- Лето с грозами и дождями предвещал морозный день.
- Лучше из дома не выходить, так как можно попасть в неприятные ситуации.
31.01.2023
- Теплая весна будет, если на протяжении всего дня солнечно.
По материалам: rsute