. Какие народные приметы на январь 2023 года помогут привлечь удачу и благополучие

Наши предки внимательно следили за народными приметами. С их помощью они определяли, какой будет погода, следует ли ждать щедрого урожая и пр. Некоторые наблюдения, наоборот, помогают привлечь удачу в жизнь. Так как 2023 год только начался, следует получше познакомиться с приметами, чтобы избежать неприятностей, привлечь благополучие и счастье.

Народные приметы на январь 2023 года по дням

04.01.2023

Согласно народным приметам, в этот день нельзя закрывать глаза на неприятности других людей.

Если на улице оттепель, морозы будут сильными.

Ненастье близко, если не слышно, как поют птицы.

05.01.2023

Чтобы весь год не ходить с пустым кошельком, не надо в этот день понапрасну тратить деньги.

Если дует южный ветер, следует ждать богатого урожая.

06.01.2023

Если в этот день плакать, то на протяжении всего года вы будете без настроения.

Чтобы не привлечь беду, дом пустым оставлять не стоит.





07.01.2023

Если погода солнечная и без осадков, значит, скоро начнутся морозы.

Чтобы избавиться от нечисти, дом надо подмести заговоренным веником.

08.01.2023

Девушки могут погадать на суженного.

Если день солнечный, то в этом году будет много пшеницы.

09.01.2023

Зима будет мокрой, если весь день идет снег, также это предвестник дождливого лета.

На дверь надо повесить оберег, который будет отпугивать злых людей и нечисть.

10.01.2023

Ненастная погода будет, если за тучами не видно заката.

Если веселиться целый день, то можно привлечь неудачи в жизнь.

Лучше не ругаться в этот день — год будет беспокойным.

11.01.2023

Можно сходить в баню. Надо пить заговоренный отвар, чтобы улучшить здоровье.

О заморозках предупреждает сильный ветер.

12.01.2023

Удача будет преследовать на протяжении года того, кто с охоты вернется с добычей.

Если начались оттепели, тогда урожая можно не ждать.

13.01.2023

Северный ветер является предвестником поздней весны.

Большое количество гостей в доме — к финансовому благополучию.

14.01.2023

Если идет снег и мороз становится крепче, то год будет урожайным.

Чтобы год не провести в бедности, сегодня лучше не давать в долг.





15.01.2023

Чем сильнее мороз, тем больше будет грибов.

Чтобы не привлечь порчу, лучше не смотреть людям в глаза.

16.01.2023

Если в доме убрано и человек время от времени пьет травяные настои, то ему не страшны недуги.

17.01.2023

Если выпало много снега, значит, будет много меда.

В дверной косяк лучше вставить нож, чтобы в дом не смогла проникнуть всякая нечисть.

18.01.2023

Если умыться талой водой, то можно избавиться от недугов.

Если днем вьюга, осень будет урожайной.

19.01.2023

Для привлечения удачи надо умыться святой водой, ее также можно выпить.

Чтобы не остаться без удачи, лучше избегать ссор.

20.01.2023

Лучше разговаривать тихо, так как можно отпугнуть удачу.

21.01.2023

Дома не будет проблем, если придут гости.

Дует ветер западный — лето будет дождливым.

22.01.2023

Чтобы в дом привлечь благополучие, еду надо заговорить.

Если ничего не делать, то год пройдет в бедности.

23.01.2023

Если дует южный ветер, летом будут грозы.





24.01.2023

Чем меньше говорить, тем меньше будет бед.

Урожай будет хорошим, если снега не будет.

25.01.2023

Чтобы не было неудачи, в доме должно быть чисто.

Если в семейном кругу съесть каравай, то на протяжении года в доме будет благополучие.

26.01.2023

По поведению пушистых питомцев можно определить погоду на ближайшие дни.

27.01.2023

Морозный и солнечный день — зима будет затяжной.

Потепление предвещал иней не деревьях.

28.01.2023

Чем тусклее звезды, тем теплее будет погода.

29.01.2023

Сугробы маленькие — урожай будет щедрым.

Жаркое лето будет, если ветер дует с севера.

30.01.2023

Лето с грозами и дождями предвещал морозный день.

Лучше из дома не выходить, так как можно попасть в неприятные ситуации.

31.01.2023