. Какие праздники отмечаются 5 января 2023 года в мире и России

5 января отмечаются многие праздники. Среди них есть церковный, посвященный святому Феодулу, Международный разгрузочный день и День бойскаутов. О них мы расскажем подробнее.

Международный разгрузочный день





Человек целый год может правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Но с приходом Нового года его как будто подменяют. За ночь съедается неимоверная масса вредной еды и напитков. Поэтому не сложно догадаться, что получает организм.

Для того чтобы прийти в норму, участники сообществ за здоровое питание инициировали проведение разгрузочного дня. Участвовать в нем легко. Нужно только подобрать правильные продукты и сбалансировать белки, жиры и углеводы. Отказаться от высококалорийной еды и отдать предпочтение легким блюдам. Совсем отказываться от продуктов и голодать нельзя, чтобы не вызвать стресс в организме.

История Международного дня бойскаутов





Многие слышали про организацию скаутов, которая имела широкое распространение. Зародилось движение благодаря Роберту Баден-Пауэллу, который прибег к помощи мальчиков, чтобы узнавать информацию о врагах. Это принесло ему победу, а по возвращении домой он организовал скаутскую организацию. В переводе «скаут» означает «разведчик», но с годами она обросла и другими широкими функциями.

В России скаутское движение возникало дважды. Первый раз в 1909 году, но когда состоялась революция 1917 года, его запретили. Вернулось же оно повторно в 1990 году, когда происходила эпоха перемен. Его можно сравнить с пионерской организацией, в которой нет политических мотиваций. А атрибут в виде галстука и отдельные элементы в форме были позаимствованы у скаутов.

Движение скаутов учит быть самостоятельными, воспитывается работа в команде, общение со старшими в неформальной обстановке, умение выполнять индивидуально работу и развиваются многие другие навыки, полезные для жизни.

Федулов день





Память о мученике Феодуле, который жил в III веке и был утоплен за то, что не отказался от веры во Христа. В простонародье этот день называют Федуловым, в него принято уделять внимание домашним животным и птицам.

Повелось еще с древней Руси, что хороший хозяин заботится не только о себе, но и о домашней скотине и птице. От них зависело, что будет на столе. Поэтому и старались за ними ухаживать, чтобы иметь мясо, молоко, яйца и производные продукты от них. В этот день хозяева давали лучшее зерно для птиц, и вкусные корма для животных. А в качестве гостинца преподносили им испеченные постные лепешки.

Для домашних членов хозяйка выпекала печенье в виде овечек, коровок и птиц. Но после того, как оно было готово, его сразу заворачивали в полотенце, чтобы нечистая сила не сглазила. Выпечка готовилась в таком виде, чтобы задобрить добрых духов, и в хозяйстве водилась живность.

Знаменательные события в истории, произошедшие 5 января в разные годы





В истории сохранены воспоминания о событиях, которые стали значимыми для потомков и внесли свой вклад в развитие. Это интересные факты, которые показывают, как появлялись новые предметы, и что происходило в мире:

появились первые уличные фонари в Москве в 1730 году по указу сената Российской империи;

в этот день на российский престол взошел Петр III в 1762 году;

в 1905 году в процессе битвы между японцами и русскими была взята крепость Порт-Артур;

в Сан-Франциско начались работы по строительству моста над проливом «Золотые ворота» в 1933 году;

для оказания экономической взаимопомощи создан Совет в 1949 году. В него сразу вошли 11 стран для того, чтобы развивать сообща хозяйство и не отставать от технического прогресса.

История хранит много памятных дней, которые необходимо знать, чтобы понимать, как жили предки.