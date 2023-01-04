. Капитана сборной Эстонии Васильева требуют лишить повязки за фото с Карпиным

Капитана эстонской сборной по футболу Константина Васильева собираются лишить повязки за совместное фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Фанаты команды Эстонии уже запустили голосование, заявив, что "такое поведение нельзя одобрять". Васильев считает, что невозможно дать "адекватный ответ" на этот выпад.

Не только Васильева, но и других игроков, присутствующих на снимке, подвергли хейту. Фотография была сделана во время дружеского ужина 31 декабря.

Объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla написало открытое письмо, в котором сказано, что спортсмены должны отстаивать те же ценности, за которые выступает эстонское государство и большая часть Европы. Фанаты настаивают на неприемлемости общения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами:

"Такое поведение нельзя одобрять. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы".



Экс-футболист сборной Эстонии Андрей Степанов, выложив фотографию, написал на своей странице в соцсети: "Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 100 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится".

Фото совместного ужина Константина Васильева и Валерия Карпина

Главный тренер ФК "Флора" Юрген Хенн поддерживает инициативу о лишении Васильева капитанской повязки. Сам Васильев прокомментировал ситуацию изданию Delf:

"Мне больше нечего сказать. Вы видели фотографию. Это была встреча, нормальный ужин. Мы обменивались футбольными историями. Адекватный ответ дать сложно".

Карпин родился в Нарве, сегодня это Эстония. С 2003 года он помимо российского гражданства также имеет эстонское и испанское. Его супруга - гражданка Эстонии.