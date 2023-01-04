. Когда ожидаются магнитные бури в январе 2023 года

Первый месяц года — это не только новые надежды и планы, но еще и борьба с неумолимой природной стихией. Особенно это касается метеозависимых людей. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечен рост активности Солнца в последние полгода. Наша звезда проходит сквозь важный этап, на ее поверхности происходят взрывные процессы. Это неизбежно сказывается на геомагнитной обстановке Земли. Узнаем прогноз магнитных бурь на январь 2023 года.

Прогноз магнитных бурь на январь 2023

С началом 2023 года магнитные бури не оставят нас в покое. Увы, уже сегодня, 3 января колебания магнитосферы на уровне 5 баллов. Это довольно серьезный удар для тех, кто чувствителен к перепадам давления и магнитным вспышкам. Но уже 4 января буря начнет немного ослабевать. Первая волна закончится лишь 6 числа, однако колебания будут уже не столь значительными.





Следующий период магнитных бурь, согласно графику, будет непродолжительным и не составит большой проблемы. С 10 по 12 января ожидаются незначительные колебания в магнитосфере Земли.

Более серьезное испытание ждет нас с 19 января, когда начнется последний в месяце, но и самый затяжной космический шторм. 20 числа вероятен показатель 5 баллов. В целом, в другие дни ожидается 3-4-балльная вспышка. Полностью уйдет магнитная буря лишь 24 января.

Как влияют магнитные бури на человека

Бури средней интенсивности являются угрозой здоровью метеочувствительных людей и тех, кто страдает хроническими недугами. Однако молодые, крепкие, здоровые люди могут не заметить, что «что-то не так».

Остальные же отмечают повышение артериального давления, тахикардию, бессонницу, мигрень, ломоту в суставах и прочие неприятные симптомы.

Как подготовиться к магнитным бурям

Если вы точно знаете, что магнитные бури влияют на вас негативно, тогда стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, нормализовать режим сна за несколько дней до предполагаемого начала вспышки.

Стоит отказаться от курения и алкоголя, жирной, слишком соленой пищи. Не переживайте по мелочам, не берите на себя дополнительную нагрузку. Обязательно стоит держать под рукой таблетки и капли, которые ранее вам выписал врач. А вот самолечением заниматься опасно.

Как справиться с магнитными бурями





Если магнитная буря уже началась, вам пригодятся следующие советы: